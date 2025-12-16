George Clooney | Non bacerò più una ragazza Il perché di questa decisione

George Clooney annuncia di aver deciso di non baciare più una ragazza, sorprendendo fan e media. La scelta del celebre attore ha suscitato curiosità e discussioni, lasciando molti a chiedersi quali siano le motivazioni dietro questa decisione inaspettata.

Pare che le innumerevoli ammiratrici siano rimaste scosse. Cosa sta succedendo al sex symbol per eccellenza del cinema hollywoodiano?. Milleunadonna.it

George Clooney: "Non bacerò più ragazze sul set". Il patto con Amal - George Clooney non accetterà più scene romantiche e baci sul set: è lo stesso attore a spiegare perché e che cosa c'entra la sua amata Amal. dilei.it

"Non bacerò più ragazze sul set": la scelta di George Clooney - La decisione, presa dopo i 60 anni, è frutto di un "patto" con la moglie Amal e di una riflessione sull'età che avanza ... 105.net

