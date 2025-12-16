George Clooney | Non bacerò più una ragazza Il perché di questa decisione

George Clooney annuncia di aver deciso di non baciare più una ragazza, sorprendendo fan e media. La scelta del celebre attore ha suscitato curiosità e discussioni, lasciando molti a chiedersi quali siano le motivazioni dietro questa decisione inaspettata.

© Milleunadonna.it - George Clooney: “Non bacerò più una ragazza". Il perché di questa decisione Pare che le innumerevoli ammiratrici siano rimaste scosse. Cosa sta succedendo al sex symbol per eccellenza del cinema hollywoodiano?. Milleunadonna.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. George Clooney: “Non bacerò più ragazze sul set”. Il patto con Amal - George Clooney non accetterà più scene romantiche e baci sul set: è lo stesso attore a spiegare perché e che cosa c’entra la sua amata Amal. dilei.it

“Non bacerò più ragazze sul set”: la scelta di George Clooney - La decisione, presa dopo i 60 anni, è frutto di un “patto” con la moglie Amal e di una riflessione sull'età che avanza ... 105.net

«Ho provato a prendere la stessa strada di Paul Newman: “ok, bene, non bacerò più ragazze”». George Clooney ha raccontato così la sua scelta, durante un’intervista rilasciata al Daily. Negli anni, molte scene di baci nei film sono diventate iconiche, e spesso - facebook.com facebook

George Clooney: «Non bacerò più nessuna nei miei film. L'ho deciso con mia moglie quando ho compiuto 60 anni» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.