Geolier e Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente della Fondazione omonima, condividono i retroscena del brano

© Amica.it - Geolier e Alessandro Daniele (figlio di Pino) raccontano il brano "Tutto è possibile", che dà titolo al quarto album del rapper

(askanews) – Geolier e Alessandro Daniele, figlio di Pino Daniele e Presidente dell’omonima Fondazione, raccontano il loro primo incontro e come è nato il brano Tutto è possibile che dà il titolo al suo quarto album fuori ovunque il 16 gennaio. Un album che si presenta già come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana negli ultimi anni. GUARDA LE FOTO L’inedito di Pino Daniele, gli album di Achille Lauro e Gaia, e altre news musicali. Numeri, impatto culturale e dominio delle classifiche convergono in un’unica direzione: quella di un artista che continua a ridisegnare gli standard della musica italiana. Amica.it

Geolier, Ultimo - L'ULTIMA POESIA Official Video

Geolier duetterà con Pino Daniele, è ufficiale: la tracklist di Tutto è possibile con 50Cent, Sfera, Anna e Anuela AA - Il titolo del prossimo album di Geolier, Tutto è possibile, nasce da una frase contenuta in una canzone mai pubblicata di Pino Daniele ... msn.com