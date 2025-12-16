Una vasta operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 21 persone in diverse regioni italiane, nel quadro di un'azione mirata a contrastare le truffe agli anziani a Genova. L'intervento si inserisce in uno sforzo coordinato per proteggere le categorie più vulnerabili da schemi fraudolenti e criminali.

© Tv2000.it - Genova, truffe agli anziani. Maxi operazione dei carabinieri

Maxi operazione dei carabinieri contro le truffe agli anziani. In carcere, in varie parti d’Italia, 21 persone. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. Tv2000.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Genova, truffe agli anziani. Maxi operazione dei carabinieri

“Vittime devastate come se fossero state stuprate”, presa la banda delle truffe agli anziani: 21 arresti tra Genova e Napoli - Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri non le manda a dire agli indagati per le truffe agli anziani arrestati stamane dai carabinieri di Genova e di ... ilfattoquotidiano.it