Genova, truffe agli anziani. Maxi operazione dei carabinieri

Una vasta operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 21 persone in diverse regioni italiane, nel quadro di un'azione mirata a contrastare le truffe agli anziani a Genova. L'intervento si inserisce in uno sforzo coordinato per proteggere le categorie più vulnerabili da schemi fraudolenti e criminali.

Maxi operazione dei carabinieri contro le truffe agli anziani. In carcere, in varie parti d’Italia, 21 persone. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000. Tv2000.it

