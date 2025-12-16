Genova truffe agli anziani Maxi operazione dei carabinieri
Una vasta operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di 21 persone in diverse regioni italiane, nel quadro di un'azione mirata a contrastare le truffe agli anziani a Genova. L'intervento si inserisce in uno sforzo coordinato per proteggere le categorie più vulnerabili da schemi fraudolenti e criminali.
“Vittime devastate come se fossero state stuprate”, presa la banda delle truffe agli anziani: 21 arresti tra Genova e Napoli - Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri non le manda a dire agli indagati per le truffe agli anziani arrestati stamane dai carabinieri di Genova e di ... ilfattoquotidiano.it
