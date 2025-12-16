Genocide state of mind | così la Cisgiordania è il nuovo campo di battaglia di Israele

Dopo gli eventi a Gaza, Israele ha rivolto la sua attenzione alla Cisgiordania, trasformando la regione in un nuovo fronte di conflitto. L'articolo analizza i piani di divisione territoriale, le violenze dei coloni e le connessioni tra i politici e le violazioni dei diritti umani, evidenziando un clima di tensione crescente e di crisi umanitaria.

Dopo Gaza il governo Netanyahu ha messo nel mirino la Cisgiordania. Vi mostriamo i piani di divisione totale dei territori palestinesi, le azioni violente dei coloni contro i civili e ed il network del terrore che lega i politici di governo con le violazioni dei diritti umani. Il genocidio si sposta, ma i palestinesi continuano a resistere.

