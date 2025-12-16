Genocide state of mind | così la Cisgiordania è il nuovo campo di battaglia di Israele

Dopo Gaza, la Cisgiordania diventa il nuovo fronte dello scontro tra Israele e Palestina. Il governo Netanyahu intensifica le operazioni militari e le azioni dei coloni, alimentando tensioni e violenze. L'articolo analizza i piani di divisione dei territori, le violazioni dei diritti umani e il collegamento tra politica e violenza in questa regione critica.

Dopo Gaza il governo Netanyahu ha messo nel mirino la Cisgiordania. Vi mostriamo i piani di divisione totale dei territori palestinesi, le azioni violente dei coloni contro i civili e ed il network del terrore che lega i politici di governo con le violazioni dei diritti umani. Il genocidio si sposta, ma i palestinesi continuano a resistere.

