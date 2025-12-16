Genoa la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l’Inter | la nota ufficiale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Genoa ha diffuso una nota ufficiale in seguito agli scontri avvenuti prima della gara contro l’Inter. La Questura di Genova ha comunicato l’arresto di cinque persone appartenenti alle frange ultras del tifo rossoblù, arresti effettuati in flagranza differita. La situazione ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra le autorità e i tifosi.

genoa la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l8217inter la nota ufficiale

© Calcionews24.com - Genoa, la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l’Inter: la nota ufficiale

Genoa, arriva il comunicato ufficiale del club dopo gli scontri durante il pre gara l’Inter: la nota ufficiale del Grifone La questura di Genova ha reso noto che sono stati effettuati cinque arresti in flagranza differita nei confronti di soggetti appartenenti a frange ultras del tifo rossoblù. Il provvedimento arriva in seguito ai disordini verificatisi . Calcionews24.com

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk

Video Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk

Genoa, 777 in crisi: il momento difficile del club, cosa sta succedendo - 1 a Bergamo, falcidiato dagli infortuni e in una posizione di classifica difficile, per il Genoa il momento negativo non sembra finire e ora ha colpito anche la società madre americana. tuttosport.com

Genoa, comunicato del club: "Nella nota del socio di minoranza contenuti errori e contraddizioni" - Cap, società che aveva commissariato i 777 ed è stata scalzata ai vertici del Genoa dall'aumento di capitale ... tuttomercatoweb.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.