Genoa la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l’Inter | la nota ufficiale

Il Genoa ha diffuso una nota ufficiale in seguito agli scontri avvenuti prima della gara contro l’Inter. La Questura di Genova ha comunicato l’arresto di cinque persone appartenenti alle frange ultras del tifo rossoblù, arresti effettuati in flagranza differita. La situazione ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra le autorità e i tifosi.

La questura di Genova ha reso noto che sono stati effettuati cinque arresti in flagranza differita nei confronti di soggetti appartenenti a frange ultras del tifo rossoblù. Il provvedimento arriva in seguito ai disordini verificatisi.

