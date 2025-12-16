Genoa-Inter 5 arresti per gli scontri nel prepartita

Durante le operazioni di ordine pubblico prima della partita Genoa-Inter, la Polizia di Stato ha eseguito cinque arresti in flagranza differita in seguito agli scontri verificatisi domenica 14 dicembre. Gli episodi di violenza hanno richiesto un intervento immediato da parte delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza e la regolarità dell'evento sportivo.

La Polizia di Stato ha eseguito cinque arresti in flagranza differita per i disordini verificatisi domenica 14 dicembre, nelle ore precedenti l'incontro di calcio Genoa-Inter. Nella prima mattinata odierna, personale della Digos della Questura di Genova, con il coordinamento della Procura della Repubblica e in raccordo con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha dato esecuzione ai provvedimenti nei confronti di soggetti appartenenti a frange ultras del tifo genoano, individuati quali responsabili delle gravi violenze avvenute prima della partita allo stadio 'Luigi Ferraris'. L'operazione è il risultato di un'articolata attività investigativa avviata immediatamente dopo i fatti e proseguita senza soluzione di continuità.

Scontri prima di Genoa-Inter, sale a 15 il numero degli agenti feriti x.com

