Gedi ai greci entro febbraio e andrà anche La Stampa per cui manca una vera offerta

La trattativa tra Exor di John Elkann e Antenna Group di Theodore M. Kyriakou per l’acquisto di Gedi è in fase di definizione, con scadenza prevista entro febbraio. Mentre si avvicina la conclusione, restano ancora alcuni aspetti da chiarire, tra cui l’ingresso de La Stampa, per cui non è ancora stata presentata un’offerta concreta.

La trattativa fra la Exor di John Elkann e i greci di Antenna group rappresentati da Theodore M. Kyriakou per l’acquisto del 100% di Gedi è in discesa, ma tutt’altro che chiusa. Secondo fonti vicine al tavolo di trattativa le chance che la vendita vada in porto sono «al momento del 60%», ma le due aziende hanno prorogato l’esclusiva dei colloqui a partire dal primo dicembre per «almeno due mesi», e quindi non è escluso che il closing possa slittare a fine gennaio 2026 e forse anche oltre. L’unica cosa abbastanza definita è il prezzo, intorno ai 140 milioni di euro, che causerebbe ad Exor una importante minusvalenza (Gedi è costata fra opa, acquisizione del capitale successivo e copertura perdite ben oltre 200 milioni di euro) e che però viene ritenuta dai greci in linea con la due diligence fatta durante la prima fase delle trattative. Open.online Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cosa c'è sotto allo Stretto un microcosmo tra i rifiuti Gedi ai greci entro febbraio, e andrà anche La Stampa per cui manca una vera offerta - Nei bilanci di Elkann il quotidiano romano vale 8,5 volte quello torinese. open.online

Gedi passa ai greci: l’ultimo atto del divorzio tra Elkann e l’Italia. Tutte le cessioni di Exor e cosa resta degli Agnelli nel Belpaese - Da Magneti Marelli a Ferrari, da PartnerRe a Iveco: Elkann continua a dismettere asset italiani e a puntare sul mercato globale ... affaritaliani.it

Il Ristretto sarà disponibile dalle cinque di domani mattina. Ma già da ora potete conoscere gli argomenti: GEDI: Agnelli vendono, arrivano i greci! Meloni regina di Atreju, applausi e potere Europa senza ombrello USA, parola di Giorgia Mogherini - facebook.com facebook

#inonda Gruppo Gedi ai greci, Montanari: "C'è pure bin Salman, non oso immaginare i tagli ai giornalisti...". x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.