Gaza una nuova tempesta devasta le tende degli sfollati Protezione civile palestinese | Recuperati 45 corpi dalle macerie

Una nuova tempesta ha colpito Gaza, causando ingenti danni ai campi profughi e alle tende degli sfollati. La protezione civile palestinese ha recuperato 45 corpi tra le macerie, mentre la pioggia e il vento aggravano ulteriormente le condizioni di circa 850mila persone che vivono in condizioni di grande fragilità dopo due anni di bombardamenti.

Una nuova tempesta si è abbattuta sulla Striscia di Gaza e sulle tende degli sfollati. La pioggia e le forti raffiche di vento hanno devastato i campi profughi dove vivono circa 850mila persone che in due anni di bombardamenti hanno perso tutto. I rifugi sono vecchi e logori e faticano a resistere alla forza del vento. Servirebbero nuovi materiali e tende per affrontare l’inverno ma le restrizioni imposte da Israele bloccano una grossa parte degli aiuti umanitari al confine. Intanto la protezione civile ha fatto sapere di aver recuperato 45 corpi dalle macerie dei palazzi distrutti a Gaza City. Ilfattoquotidiano.it

