Gaza sotto piogge torrenziali | il maltempo travolge i rifugi degli sfollati

Le piogge torrenziali di oggi, 16 dicembre, hanno colpito Gaza, danneggiando i rifugi degli sfollati e aggravando una crisi umanitaria già grave. La Striscia si trova a fronteggiare condizioni meteorologiche estreme che complicano ulteriormente la vita delle popolazioni vulnerabili, aggiungendo nuove sfide a una situazione di emergenza.

Piogge torrenziali e tende distrutte nella Striscia. La Striscia di Gaza è stata colpita anche oggi, 16 dicembre, da piogge intense e persistenti che hanno aggravato una situazione umanitaria già drammatica. Il maltempo, in peggioramento dalla sera precedente, ha allagato numerose tende che ospitano migliaia di persone rimaste senza casa. Secondo fonti locali, l'acqua piovana ha raggiunto anche il complesso medico di Al-Shifa, a Gaza City, infiltrandosi in alcune aree sensibili come pronto soccorso e spazi di accoglienza, costringendo alla sospensione delle attività. Case instabili e rischio crolli.

