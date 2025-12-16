Gaza la storia dei lavoratori che vivono nello stadio di Nablus

Da due anni, centinaia di lavoratori di Gaza vivono nello stadio di Nablus, affrontando condizioni difficili e incerte. Questa è la loro storia di resilienza e sopravvivenza, raccontata attraverso le testimonianze di chi vive quotidianamente questa realtà complessa.

La storia di centinaia di lavoratori di Gaza che da due anni vivono nello stadio di Nablus. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. Tv2000.it

