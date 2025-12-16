Gaza la pioggia allaga le tende a Muwasi

Le intense piogge e il freddo gelido stanno peggiorando le condizioni degli sfollati a Gaza, che vivono in tende non adatte all'inverno. La situazione si fa sempre più difficile per le famiglie che devono affrontare le intemperie in condizioni di grande vulnerabilità.

© Lapresse.it - Gaza, la pioggia allaga le tende a Muwasi Le forti piogge e il freddo gelido aggravano le difficoltà degli sfollati a Gaza. Vivendo in tende non adeguatamente preparate per l'inverno le famiglie stanno lottando per far fronte all'arrivo della stagione fredda. Martedì mattina, le tende a Muwasi e nei dintorni erano fradice dopo una notte piovosa. I bambini costretti a camminare a piedi nudi perché le loro scarpe sono scomparse nell'acqua fangosa che ha inondato il campo.

