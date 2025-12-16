Gaza Idf | Ucciso terrorista che ha varcato Linea Gialla della Striscia

Le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato di aver eliminato un terrorista palestinese che aveva violato la linea del cessate il fuoco nella parte meridionale di Gaza questa mattina, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.

Le Forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso un “terrorista” palestinese che aveva attraversato la linea del cessate il fuoco a Gaza, nel sud della Striscia, questa mattina. Secondo i militari, l’uomo ha attraversato la Linea Gialla e si è avvicinato alle truppe della 7a Brigata Corazzata “in un modo che rappresentava una minaccia immediata” mentre “trasportava un oggetto sospetto”. I soldati, ha aggiunto l’esercito, hanno poi “eliminato il terrorista per rimuovere la minaccia”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Mo: Idf, 'ucciso a Gaza agente che si avvicinava alle truppe' - "Un terrorista che si era avvicinato alle truppe nella Striscia di Gaza settentrionale è stato ucciso questa mattina". lanuovasardegna.it