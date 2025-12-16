Gaza Idf | Ucciso terrorista che ha varcato Linea Gialla della Striscia
Le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato di aver eliminato un terrorista palestinese che aveva violato la linea del cessate il fuoco nella parte meridionale di Gaza questa mattina, al fine di garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.
Le Forze di difesa israeliane hanno affermato di aver ucciso un “terrorista” palestinese che aveva attraversato la linea del cessate il fuoco a Gaza, nel sud della Striscia, questa mattina. Secondo i militari, l’uomo ha attraversato la Linea Gialla e si è avvicinato alle truppe della 7a Brigata Corazzata “in un modo che rappresentava una minaccia immediata” mentre “trasportava un oggetto sospetto”. I soldati, ha aggiunto l’esercito, hanno poi “eliminato il terrorista per rimuovere la minaccia”. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Laudio del terrorista di Hamas dopo la strage Papà, ne ho uccisi dieci con le mie mani
Mo: Idf, 'ucciso a Gaza agente che si avvicinava alle truppe' - "Un terrorista che si era avvicinato alle truppe nella Striscia di Gaza settentrionale è stato ucciso questa mattina". lanuovasardegna.it
Hai salvato un nuovo articolo - Le notizie di domenica 14 dicembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. corriere.it
Israele ha ucciso un vertice del ramo armato di Hamas Israele ha ucciso Raed Saad, vicecapo di stato maggiore delle Brigate di Al Qassam (il braccio armato di Hamas), comandante delle Brigate gazawi, e capo della produzione degli armamenti. La notizia è - facebook.com facebook
#MedioOriente L'IDF conferma di aver ucciso, a Gaza City, il comandante supremo di Hamas, Raad Saa. Un tentativo da parte di Israele di 'indebolire e sabotare' il fragile cessate il fuoco nella Striscia, il commento di Hamas secondo quanto riportato dai me x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.