Gaston | Disney annuncia un film live-action dedicato al villain de La Bella e la Bestia
Disney ha annunciato la produzione di un nuovo film live-action dedicato a Gaston, il celebre villain de La Bella e la Bestia. La pellicola esplorerà la storia e il carattere del cacciatore narcisista, offrendo ai fan un approfondimento sul personaggio iconico. L'attesa cresce per scoprire come sarà reinterpretato in questa nuova avventura cinematografica.
Il cacciatore narcisista Gaston avrà un suo film in live-action, Disney ha annunciato la realizzazione. Il colosso Disney è al lavoro su un nuovo film live-action incentrato su Gaston, l’iconico antagonista de La Bella e la Bestia. Il progetto, ancora in fase iniziale di sviluppo, esplorerà il personaggio in una versione completamente originale, con un tono avventuroso. A confermare la notizia Deadline. La sceneggiatura è affidata a Dave Callaham (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Spider-Man: Across the Spider-Verse), mentre Michelle Rejwan (Obi-Wan Kenobi, Andor) figura come produttore. Universalmovies.it
Stando a Deadline e Variety, Disney sta sviluppando un potenziale film live action su Gaston de "La Bella e La Bestia". Dave Callaham sta scrivendo la sceneggiatura, ma niente Luke Evans nel ruolo: il film avrà un taglio da "cappa e spa