L'allenatore Gasperini commenta la sua posizione sulla corsa in classifica e le decisioni nelle scelte di formazione, tra cui l'assenza di Dybala nelle ultime partite. La sua visione sulla qualificazione europea e le motivazioni dietro le scelte tattiche attirano l'attenzione nel contesto di un intenso duello tra le squadra di vertice.

© Juventusnews24.com - Gasperini verso la Juventus: «Non firmerei per il quarto posto. Ecco perché non ho fatto giocare Dybala»

. Le parole del tecnico della Roma. L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta ieri sera contro il Como, focalizzando l’attenzione anche sulla prossima sfida contro la Juventus. Il tecnico ha elogiato la prestazione di Soulé, ma ha sottolineato come fosse difficile fare un distinguo tra i giocatori della sua squadra. Gasperini ha definito la partita come una « bella partita per merito di entrambe le squadre ». Il gioco espresso è venuto fuori perché entrambe le formazioni cercano di « vincere con le proprie caratteristiche ». Juventusnews24.com

PERCHÈ GASPERINI-JUVENTUS NON SI È FATTA | RETROSCENA DELLA TELEFONATA DI COMOLLI ?? #shorts

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gasperini sfida la Juve con gli ex: "Dybala pronto per domenica e che Soulé! Quarto posto? Non firmo" - Il tecnico giallorosso parla dopo la vittoria contro il Como e si prepara al prossimo match contro i bianconeri di Spalletti: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com