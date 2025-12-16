Gasperini verso la Juventus | Non firmerei per il quarto posto Ecco perché non ho fatto giocare Dybala
L'allenatore Gasperini commenta la sua posizione sulla corsa in classifica e le decisioni nelle scelte di formazione, tra cui l'assenza di Dybala nelle ultime partite. La sua visione sulla qualificazione europea e le motivazioni dietro le scelte tattiche attirano l'attenzione nel contesto di un intenso duello tra le squadra di vertice.
. Le parole del tecnico della Roma. L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha commentato ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta ieri sera contro il Como, focalizzando l’attenzione anche sulla prossima sfida contro la Juventus. Il tecnico ha elogiato la prestazione di Soulé, ma ha sottolineato come fosse difficile fare un distinguo tra i giocatori della sua squadra. Gasperini ha definito la partita come una « bella partita per merito di entrambe le squadre ». Il gioco espresso è venuto fuori perché entrambe le formazioni cercano di « vincere con le proprie caratteristiche ». Juventusnews24.com
Gasperini sfida la Juve con gli ex: "Dybala pronto per domenica e che Soulé! Quarto posto? Non firmo" - Il tecnico giallorosso parla dopo la vittoria contro il Como e si prepara al prossimo match contro i bianconeri di Spalletti: ecco cosa ha detto ... tuttosport.com
Juventus, Garlando: ‘Errore dei bianconeri non consumare il matrimonio con Gasperini’ - Attesa per le scelte verso il Como Domani, 13 ottobre, la Juventus tornerà ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida contro il Como, una gara che dovrà segnare un cambio di passo dopo la ... it.blastingnews.com
Ferguson in vantaggio su Dybala. Ndicka c'è GAZZETTA DELLO SPORT Gasperini va verso la conferma dell'attacco che ha fatto faville a Glasgow: Soulé e Pellegrini alle spalle di Ferguson, in vantaggio nel ballottaggio con Dybala. L'alternativa all'irlandese è - facebook.com facebook
#RomaComo, le ultime dai campi: #Ferguson in vantaggio su #Dybala. #Fabregas punta su #Caqueret #Gasperini va verso la riconferma dell'attacco schierato a Glasgow. Il tecnico spagnolo cambia a centrocampo e in avanti lancia #Douvikas dal 1' x.com
