Gasperini elogia la Roma | Vittoria meritata partita di livello

Gian Piero Gasperini elogia la Roma dopo la vittoria per 1-0 sul Como, sottolineando la superiorità e la qualità della prestazione della squadra. L’allenatore riconosce il merito ai giallorossi per aver dimostrato maturità e equilibrio, contribuendo a riportare il sorriso all’Olimpico. Un risultato che evidenzia l’ottimo stato di forma e la crescita della formazione romana.

© Como1907news.com - Gasperini elogia la Roma: “Vittoria meritata, partita di livello” La Roma supera il Como 1-0 e ritrova il sorriso all’Olimpico. Nel post partita, ai microfoni di Sky, Gian Piero Gasperini legge il successo come il frutto di una prestazione matura, costruita su equilibrio, precisione e qualità di gioco. Un’analisi lucida, che va oltre il risultato minimo e valorizza il percorso della squadra. “Partita vera, merito di entrambe”. Il dialogo a bordocampo con Cesc Fabregas, culminato nei complimenti a Soulé, diventa lo spunto per raccontare una gara intensa e mai banale. Gasperini non fa distinzioni individuali e allarga lo sguardo al collettivo. Sottolinea come sia stata una partita vera, resa tale dall’atteggiamento di entrambe le squadre, capaci di cercare la vittoria con identità chiare. Como1907news.com GASPERINI CONFERENZA STAMPA POST SASSUOLO ROMA:LA VITTORIA ERA FONDAMENTALE MA DOBBIAMO... Gasperini: "La nostra miglior partita all'Olimpico" - Piccolo retroscena: ho visto una bella chiacchierata con il sorriso tra lei e Fabregas. asroma.com

