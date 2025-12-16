Gary Lineker firma un accordo economico strepitoso con Netflix | sarà protagonista ai Mondiali 2026

Gary Lineker, ex attaccante inglese e volto noto del calcio, si prepara a vivere un ruolo di rilievo ai Mondiali 2026, conducendo il suo celebre podcast con Shearer e Richards. L'evento si arricchisce di una novità importante: l'ex calciatore ha firmato un accordo altamente remunerativo con Netflix, consolidando la sua presenza nel mondo dello sport e dei media.

Gary Lineker sarà ai Mondiali 2026, condurrà il suo noto podcast con Shearer e Richards. L'ex bomber dell'Inghilterra ha sottoscritto un accordo estremamente remunerativo con Netflix.

Lineker guadagna più facendo podcast oggi che quando faceva il calciatore - Lineare ha appena chiuso un accordo da 16 milioni di euro con Netflix per fare "The Rest Is Football" ai Mondiali ... ilnapolista.it

