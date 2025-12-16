Un episodio emerso nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco mette in discussione l’alibi di un sospettato, alimentando i misteri attorno al caso. Tra tracce genetiche, impronte e una donna sconosciuta, la vicenda continua a suscitare interrogativi e a mantenere alta l’attenzione sulla risoluzione del delitto.

© Panorama.it - Garlasco, una testimonianza bloccata incrina un alibi nell’omicidio di Chiara Poggi

Molti misteri circolano intorno alla villetta di Garlasco, tra tracce genetiche e impronte di ignoti, a cui si aggiunge una donna sconosciuta. Le Iene avevano annunciato uno scoop che avrebbe potuto stravolgere le indagini dell’omicidio di Chiara Poggi, ma il servizio previsto per il 18 novembre 2025 non è mai andato in onda. La sospensione sarebbe legata a una donna e alla sua testimonianza così delicata tanto che «è stato chiesto di aspettare». La testimonianza bloccata. Secondo indiscrezioni, la testimone è ancora in vita e non è una mitomane, ma considerata attendibile, fornendo informazioni fondamentali sugli eventi del giorno del delitto. Panorama.it

Delitto Garlasco, i dubbi sulla testimonianza di Marco Muschitta - Storie italiane 03/12/2025

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Garlasco, una testimonianza bloccata incrina un alibi nell’omicidio di Chiara Poggi - Il servizio de Le Iene mai andato in onda riguarda un alibi e il movente che legherebbe Sempio a Chiara Poggi resta avvolto dal segreto. panorama.it