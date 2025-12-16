Garlasco solo sei minuti? | l' intercettazione esclusiva tra Stasi e l' ex avvocato

Un'intercettazione esclusiva tra l'ex avvocato di Chantal e l'ex collaboratore di Stasi svela dettagli inediti del caso Garlasco. La conversazione, trasmessa da Nicola Porro durante Quarta Repubblica su Rete 4, apre nuove prospettive sulla vicenda e alimenta la discussione sull'andamento delle indagini.

Un'intercettazione esclusiva sul caso Garlasco è stata mandata in onda da Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Si tratta di una telefonata tra  Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della ex fidanzata Chiara Poggi, trovata senza vita nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007, e il suo ex avvocato Giarda. Al centro della conversazione il tempo trascorso tra il ritrovamento del corpo della vittima e la chiamata ai soccorsi. "Sto vedendo questo programma. Sono giusti i riferimenti dei minuti?", gli chiede l'ex difensore. E lui: "Sì, sono sei minuti, sul mio telefono sei minuti". "Da quando tu fai l'ultimo squillo a quando chiami la croce rossa passano solo sei minuti?", insiste il legale. Liberoquotidiano.it

