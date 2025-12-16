Garlasco si va in aula per l’incidente probatorio Lo scontro sulle perizie il Dna di Sempio e le carte nascoste dei pm | cosa può succedere il 18 dicembre – Il video
Giovedì 18 dicembre segnerà un nuovo passaggio nel lungo percorso giudiziario legato al delitto di Chiara Poggi, avvenuto ormai quasi vent’anni fa a Garlasco. In quell’occasione, davanti al gip Daniela Garlaschelli, si terrà l’udienza di chiusura dell’ incidente probatorio riguardante Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso. Al centro della discussione ci sarà la perizia della genetista Denise Albani sul Dna maschile trovato sulle unghie della giovane vittima. Ma cosa ci dobbiamo aspettare? Cosa succederà davvero quel giorno? Cosa succede il 18 dicembre. Il 18 dicembre non si deciderà la colpevolezza di nessuno, né tantomeno sarà il giorno di un eventuale rinvio a giudizio di Sempio. Open.online
La perizia del delitto di Garlasco Dna di Sempio sulle unghie di Poggi
