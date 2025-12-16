Un nuovo sviluppo nel caso Garlasco emerge dall’intercettazione esclusiva trasmessa a “Quarta Repubblica”, tra l’ex avvocato di Stasi e lo stesso, riaccendendo vecchi interrogativi e alimentando il dibattito pubblico sulla vicenda.

© Tvzap.it - Garlasco, l’intercettazione esclusiva a “Quarta Repubblica” tra Stasi e l’ex avvocato (VIDEO)

Garlasco, l’intercettazione esclusiva tra Stasi e l’ex avvocato: cosa salta fuori (VIDEO) – Il caso Garlasco torna a far discutere con un nuovo tassello che riaccende interrogativi mai sopiti. Durante una puntata di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, è stata trasmessa un’ intercettazione telefonica esclusiva che riguarda Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio dell’ex fidanzata Chiara Poggi. La giovane fu trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, un delitto che da quasi vent’anni continua a dividere opinione pubblica, giuristi e commentatori. Tvzap.it

GARLASCO, il padre di SEMPIO alla moglie: Venditti non mi piace, ma se è dalla nostra parte...

"Ero nel panico". L'intercettazione mai sentita di Stasi su Garlasco - Quarta Repubblica scodella un nuovo audio esclusivo: il dialogo tra il giovane e l'avvocato poco dopo il delitto ... msn.com