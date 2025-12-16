Garlasco l' avvocato di Stasi sbotta | Video intimi? Ma basta

A un anno dalla tragica vicenda di Garlasco, si torna a discutere del caso attraverso le parole dell’avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari. Durante la puntata di Massimo Giletti del 15 dicembre, emergono nuove risposte e reazioni alle recenti polemiche sui video intimi, alimentando il dibattito sulla vicenda giudiziaria e mediatica.

Massimo Giletti porta nuovamente in studio il delitto di Garlasco. Ospite nella puntata di lunedì 15 dicembre Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi. Il legale su Rai 3 risponde ad alcune accuse che riguardano il suo assistito e la presenza del materiale pornografico che lui aveva sul computer e che lui avrebbe anche visionato la mattina del delitto di Chiara Poggi prima di mettersi a lavorare alla tesi. "Lui non ha parlato delle foto porno viste, sarebbe l’unico assassino che si costituisce un alibi con la visione di materiale pornografico per poi vergognarsi di dirlo. Altrimenti avrebbe potuto chiamare qualcuno per avere l’alibi. Liberoquotidiano.it

