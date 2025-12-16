Garlasco allarme disattivato all' 1.52 | l' ultimo mistero a casa dei Poggi

Alle 1.52 del 13 agosto 2007, l'allarme della casa dei Poggi si disattivò, segnando un nuovo capitolo nel mistero che avvolge l'omicidio di Chiara Poggi. Un'anomalia che potrebbe offrire indizi preziosi sulla vicenda, ancora irrisolta, che ha scosso Garlasco e la sua comunità.

Una anomalia sull' allarme della casa, che può dirci qualcosa in più su cosa accadde la mattina del 13 agosto del 2007, il giorno in cui fu assassinata Chiara Poggi. Secondo una perizia condotta da Alberto Porta, all'epoca consulente del giudice Stefano Vitelli, la notte prima dell'omicidio di Garlasco qualcuno disattivò l'antifurto all'1:52. "Sembrerebbe un test per vedere se l’antifurto è efficiente ", ha detto in un’intervista rilasciata per Mattino Cinque. L'esperto sostiene che quell'allarme " si poteva disattivare dall'esterno ". Non è da escludere, quindi, che nel giorno del delitto, il 13 agosto 2007, l’antifurto possa essere stato disattivato da terzi e non da Chiara Poggi. Liberoquotidiano.it

