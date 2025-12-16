Galliate | si accettano suggerimenti per la nuova rivoluzione della viabilità

A Galliate la Zona 30 è stata implementata, ma il Comune invita i cittadini a proporre miglioramenti. Attraverso la Consulta Sicurezza, organismo consultivo composto da cittadini, associazioni e altri rappresentanti, si apre un dialogo per perfezionare ulteriormente il progetto di rivoluzione della viabilità.

La Zona 30 a Galliate è stata realizzata, ma può ancora essere perfezionata.A dirlo è il Comune, che spiega che “il progetto è stato condiviso e discusso all’interno della Consulta Sicurezza, organo consultivo che riunisce cittadini, rappresentanti delle associazioni e componenti indicati dalle. Novaratoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pizzeria D'asporto Al Solito Posto 3 Galliate - facebook.com facebook