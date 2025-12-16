Gabriele Muccino | Oggi le donne hanno più capacità di controllo nel dire e nell’affrontare le cose non dette gli uomini tendono a essere più vigliacchi La censura è la morte di ogni forma d’amore

Gabriele Muccino analizza il ruolo delle emozioni non espresse nelle relazioni moderne, evidenziando la maggiore capacità delle donne di gestire i silenzi e la vulnerabilità maschile. In un dialogo intenso, il regista riflette sulla censura emotiva, il caos delle relazioni contemporanee e l’importanza dell’ascolto autentico, al centro del suo nuovo film in uscita.

Un dialogo sul potere dei non detti, sulla fragilità maschile e sulla forza delle donne. Il regista racconta Le cose non dette, in sala dal 29 gennaio, il caos emotivo delle relazioni contemporanee, il cinema lontano dall'algoritmo e perché, quando smettiamo di ascoltarci, l'amore finisce per censurarsi da solo.

Gabriele Muccino: "Oggi è impensabile che un bianco diriga un attore di colore. Siamo a un livello di conformismo incredibile" - "Quelli che si improvvisano registi, a iniziare dagli attori che in 29 casi su 30, quando tentano il salto, si rivelano delle pippe, mi fanno tenerezza e rabbia: tenerezza perché fanno dei film brutti ... huffingtonpost.it

LE COSE NON DETTE - Trailer ufficiale. Il nuovo film di Gabriele Muccino, dal 29 gennaio al cinema.

