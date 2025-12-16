Furibonda lite in strada | picchia la moglie e viene ripreso dai passanti

Una violenta lite scoppiata in pieno giorno a San Cipriano D'Aversa ha visto un uomo aggredire la propria moglie davanti a passanti e a una bambina. L'episodio, ripreso da alcuni testimoni, ha suscitato shock e preoccupazione nella comunità locale. L'evento mette in luce le tensioni familiari e l'importanza di intervenire in situazioni di violenza domestica.

Una furibonda lite scoppiata in pieno giorno, davanti ai passanti e sotto gli occhi di una bambina. Un uomo ha aggredito la propria moglie lungo una strada di San Cipriano D'Aversa, comune delle provincia di Caserta. L'episodio è stato ripreso ed è finito sui social.

