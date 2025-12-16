Fuoristrada si ribalta a Lucignano | automobilista imprigionato nell’abitacolo

Un incidente fuoristrada si è verificato a Lucignano nel primo pomeriggio di oggi, coinvolgendo un veicolo che si è ribaltato. L'automobilista è rimasto imprigionato nell'abitacolo, rendendo necessario l'intervento urgente dei Vigili del Fuoco. L'episodio è avvenuto in via del Rosario, nel comune di Arezzo.

© Lanazione.it - Fuoristrada si ribalta a Lucignano: automobilista imprigionato nell’abitacolo Lucignano (Arezzo), 16 dicembre 2025 – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto in via del Rosario. Una vettura tipo fuoristrada, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco durante la marcia, restando sulla carreggiata. All’interno dell’auto si trovava il solo conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo. I pompieri del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti con una squadra e hanno provveduto all’estrazione della persona, utilizzando le attrezzature in dotazione e operando in collaborazione con il personale dell’emergenza sanitaria, giunto sul posto con un’ambulanza. Lanazione.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fuoristrada si ribalta a Lucignano: automobilista imprigionato nell’abitacolo - Intervento dei Vigili del Fuoco in via del Rosario: l’uomo estratto e affidato ai sanitari, strada chiusa per i rilievi ... lanazione.it

