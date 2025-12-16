fuoricentro pubblicato il video di amanda lear

È stato pubblicato il nuovo video di Amanda Lear, un omaggio a un’icona che ha segnato un’epoca con la sua originalità, stile e audacia. Il progetto celebra la sua carriera e il suo ruolo di figura simbolo di innovazione e raffinatezza nel mondo dello spettacolo.

Con questo progetto abbiamo voluto rendere omaggio a una artista straordinaria e figura simbolo di un’epoca caratterizzata da innovazione, eleganza e audacia creativa. La sua presenza scenica e la sua capacità di reinventarsi nel tempo rappresentano un punto di riferimento per intere generazioni. Richiamare la sua immagine significa evocare un periodo storico, quello della Milano da bere, in cui l’Italia e l’Europa guardavano al domani con ottimismo, stupore e una forte spinta verso la modernità. Insomma erano anni di sogni condivisi, fiducia collettiva e un fermento culturale che sembrava inarrestabile. Atomheartmagazine.com

