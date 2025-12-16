Funzione pubblica i vincitori del concorso Ripam firmano i primi 46 contratti di assunzione alla Regione

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica, sono stati firmati i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con fondi nazionali. L'evento segna un passo importante nel processo di rafforzamento della pubblica amministrazione regionale, con nuove assunzioni che contribuiranno a migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Immagine generica

Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. A regime il reclutamento riguarderà complessivamente 70 unità. Le assunzioni rientrano nel programma. Palermotoday.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Metodo LAMPO in 8 Punti per Passare Concorsi, Test e Quiz a Crocette

Video Metodo LAMPO in 8 Punti per Passare Concorsi, Test e Quiz a Crocette

"Concorso 'blindato' alla Provincia di Cosenza" - La vicenda del cosiddetto “concorso blindato” indetto dalla Provincia di Cosenza si arricchisce di un nuovo e rilevante capitolo. rainews.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.