Funzione pubblica i vincitori del concorso Ripam firmano i primi 46 contratti di assunzione alla Regione
Questa mattina, presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica, sono stati firmati i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con fondi nazionali. L'evento segna un passo importante nel processo di rafforzamento della pubblica amministrazione regionale, con nuove assunzioni che contribuiranno a migliorare i servizi offerti ai cittadini.
"Concorso 'blindato' alla Provincia di Cosenza" - La vicenda del cosiddetto “concorso blindato” indetto dalla Provincia di Cosenza si arricchisce di un nuovo e rilevante capitolo. rainews.it
"Suscita stupore la lettura di locuzioni poco rispettose sotto un profilo istituzionale, incredibilmente propalate da chi ha ricevuto delega a svolgere funzione pubblica per mandato popolare" la nota - facebook.com facebook
#GarantePrivacy Online le risposte alle domande più frequenti sul trattamento dei dati personali nei concorsi pubblici e nelle prove selettive, realizzate in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica gpdp.it/home/docweb/-/… x.com
