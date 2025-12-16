Funzione pubblica assunti 46 nuovi funzionari con fondi nazionali Schifani | Continua il rinnovamento degli organici

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati firmati i primi 46 contratti di assunzione di funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con fondi nazionali. L'evento si è svolto presso il dipartimento regionale della Funzione pubblica, segnando un passo importante nel rinnovamento degli organici pubblici, come evidenziato dal presidente Schifani.

Immagine generica

Sono stati firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, finanziato con fondi nazionali. Il piano di reclutamento, a regime, prevede complessivamente l’assunzione di. Agrigentonotizie.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Palermo. La Cgil a supporto dei candidati per i 46 posti da autista alla Rap.

Video Palermo. La Cgil a supporto dei candidati per i 46 posti da autista alla Rap.

funzione pubblica assunti 46Assunti 46 nuovi funzionari con fondi nazionali. Schifani: "Continua il rinnovamento degli organici" - Firmati questa mattina, nella sede del dipartimento regionale della Funzione pubblica, i primi 46 contratti di assunzione dei funzionari vincitori del concorso Ripam Coesione, con fondi nazionali. msn.com

funzione pubblica assunti 46Assunti 46 nuovi funzionari, Schifani: "Continua il rinnovamento degli organici" - Lo rende noto la Regione Siciliana, sottolineando in una nota che le assunzioni rientrano nel Programma nazionale Capacità per la coesione 2021- msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.