L'anno scolastico si chiude con segnali positivi nella lotta alle aggressioni ai danni dei docenti. Secondo le anticipazioni del Giornale, i dati evidenziano un calo significativo degli episodi di violenza nelle scuole, suggerendo che le strategie adottate, tra cui la cura Valditara, stanno producendo risultati concreti nel migliorare la sicurezza degli insegnanti.

© Ilgiornale.it - Funziona la cura Valditara: crollano le aggressioni ai docenti | Le anticipazioni al Giornale

C'è una svolta nel mondo della scuola. L'anno che sta per concludersi fotografa dati incoraggianti sul fronte della lotta alle aggressioni contro i docenti. Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha registrato un significativo calo dei casi di violenza nei confronti del personale scolastico: da settembre a oggi, sono state segnalate 4 aggressioni, a fronte delle 21 registrate nello stesso periodo dell’anno scolastico 20242025 e delle 19 del 20232024. Il dato conferma una tendenza positiva: nell’anno scolastico 20242025 gli episodi complessivi erano stati 51, mentre nel 20232024 71. Le vittime sono prevalentemente gli insegnanti, colpiti, nella maggior parte dei casi, da familiari degli studenti. Ilgiornale.it

BERLINGUER ATTACCA GIORGIA MELONI E BELPIETRO LA ZITTISCE IN DIRETTA

Video BERLINGUER ATTACCA GIORGIA MELONI E BELPIETRO LA ZITTISCE IN DIRETTA Video BERLINGUER ATTACCA GIORGIA MELONI E BELPIETRO LA ZITTISCE IN DIRETTA

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

GdS - #Zielinski e #Bisseck: la cura #Chivu funziona. Continuando così, a fine anno... x.com

Il Foggia batte il Monopoli: funziona la cura Barilari Nell'altro posticipo il Casarano perde a Crotone Il Foggia si aggiudica il derby dello Zaccheria contro il Monopoli. Vince 2 - 1 ed è quasi fuori dalla zona playout. D'Amico porta in vantaggio i rossoneri. Fall par - facebook.com facebook