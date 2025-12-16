Fuggono dalla polizia locale su una moto rubata | denunciati due ventenni

Due giovani di circa vent'anni, uno di origini marocchine e l'altro albanese, sono stati denunciati per ricettazione dopo aver tentato di sfuggire alla polizia locale su una moto rubata. L'episodio, avvenuto nel corso di un controllo, si è concluso con il fermo dei due ragazzi e il sequestro del veicolo.

Un ventenne di origini marocchine e un coetaneo originario dell'Albania sono stati denunciati per ricettazione dopo essersi dati alla fuga su una moto risultata rubata, non rispettando l'alt imposto dalla polizia locale. Lo ha reso noto il Comune di Prato in una nota diramata nel tardo pomeriggio. Firenzetoday.it

In tangenziale succedono cose ??????? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ubriaco alla guida si scontra con una moto e fugge lasciando due feriti - Il responsabile è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ... romatoday.it

Milano, fuggono all’alt e speronano l’auto della Polizia locale: bloccati con lo spray urticante - Milano, 31 agosto 2025 – Due cittadini marocchini di 27 e 35 anni sono stati arrestati questa notte dalla Polizia locale di Milano con l'accusa di resistenza e lesioni. ilgiorno.it

Mediglia, tentato furto al cimitero di Triginto: i ladri fuggono dopo essere stati notati dai residenti Vasi in rame e ottone strappati dalle tombe ma abbandonati sul posto: intervento della polizia locale, indagini in corso #Mediglia #Triginto #Cimitero #TentatoF - facebook.com facebook

Mediglia, tentato furto al cimitero di Triginto: i ladri fuggono dopo essere stati notati dai residenti Vasi in rame e ottone strappati dalle tombe ma abbandonati sul posto: intervento della polizia locale, indagini in corso #Mediglia #Triginto #C... x.com