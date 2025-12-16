Fuggono dalla polizia locale su una moto rubata | denunciati due ventenni

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di circa vent'anni, uno di origini marocchine e l'altro albanese, sono stati denunciati per ricettazione dopo aver tentato di sfuggire alla polizia locale su una moto rubata. L'episodio, avvenuto nel corso di un controllo, si è concluso con il fermo dei due ragazzi e il sequestro del veicolo.

Immagine generica

Un ventenne di origini marocchine e un coetaneo originario dell'Albania sono stati denunciati per ricettazione dopo essersi dati alla fuga su una moto risultata rubata, non rispettando l'alt imposto dalla polizia locale. Lo ha reso noto il Comune di Prato in una nota diramata nel tardo pomeriggio. Firenzetoday.it

In tangenziale succedono cose ??????? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real

Video In tangenziale succedono cose ??????? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ubriaco alla guida si scontra con una moto e fugge lasciando due feriti - Il responsabile è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ... romatoday.it

Milano, fuggono all’alt e speronano l’auto della Polizia locale: bloccati con lo spray urticante - Milano, 31 agosto 2025 – Due cittadini marocchini di 27 e 35 anni sono stati arrestati questa notte dalla Polizia locale di Milano con l'accusa di resistenza e lesioni. ilgiorno.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.