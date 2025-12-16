Fuga di monossido nell’alloggio Tre ricoverati in ospedale

Nella notte tra domenica e lunedì, a Sergnano, tre stranieri sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio nell'alloggio di via Fratelli Cervi. L'intervento di ambulanze e vigili del fuoco è stato immediato per gestire la situazione.

SERGNANO (Cremona) Tre stranieri soccorsi nella notte perché intossicati dal monossido di carbonio. L'intervento di ambulanze e vigili del fuoco è scattato verso l'una della notte tra domenica e ieri in via Fratelli Cervi a Sergnano. L'allarme è stato lanciato per tre persone straniere trovate nella loro abitazione con sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio. A chiamare i soccorsi è stato uno dei tre che si è accorto che i suoi connazionali mostravano segni di un grave malore e che anche lui accusava un forte mal di testa e giramenti. Quando sono arrivati i soccorritori, due persone sono state sistemate subito in ambulanza e, considerate le loro condizioni, sono state ben presto trasportate in ospedale a Milano dove sono state messe immediatamente in camera iperbarica.

