Frontale devastante in Italia Carmen si era salvata per miracolo | ora la notizia più dolorosa

Una tragedia ha scosso Vivaro dopo un grave incidente frontale avvenuto il 15 dicembre. Carmen Benvenuti, 54 anni,, era riuscita a salvarsi miracolosamente, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. La notizia più dolorosa è quella della sua morte, ponendo fine a una vicenda che aveva suscitato grande commozione.

Non ce l'ha fatta Carmen Benvenuti, la donna di 54 anni rimasta coinvolta nel violentissimo incidente frontale avvenuto nel primo pomeriggio del 15 dicembre a Vivaro. La vittima, residente a Montereale Valcellina, viaggiava a bordo di una Opel Corsa ed è morta poche ore dopo il ricovero, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito estremamente critiche. La donna era stata estratta dalle lamiere dell'auto dai soccorritori in condizioni gravissime. Dopo le prime manovre di emergenza sul posto, era stata trasportata d'urgenza all' ospedale di Udine, dove i sanitari hanno cercato a lungo di stabilizzarla.

