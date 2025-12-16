Frontale devastante in Italia Carmen si era salvata per miracolo | ora la notizia più dolorosa

Una tragedia ha scosso Vivaro dopo un grave incidente frontale avvenuto il 15 dicembre. Carmen Benvenuti, 54 anni,, era riuscita a salvarsi miracolosamente, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. La notizia più dolorosa è quella della sua morte, ponendo fine a una vicenda che aveva suscitato grande commozione.

Non ce l’ha fatta  Carmen Benvenuti, la donna di  54 anni  rimasta coinvolta nel violentissimo  incidente frontale avvenuto nel primo pomeriggio del  15 dicembre  a  Vivaro. La vittima, residente a  Montereale Valcellina, viaggiava a bordo di una  Opel Corsa  ed è morta poche ore dopo il ricovero, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito  estremamente critiche. La donna era stata estratta dalle lamiere dell’auto dai soccorritori in condizioni gravissime. Dopo le prime manovre di emergenza sul posto, era stata trasportata d’urgenza all’ ospedale di Udine, dove i sanitari hanno cercato a lungo di stabilizzarla. Thesocialpost.it

