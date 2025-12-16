Fringe benefit 2025 | occhio al 12 gennaio Oltre questa data esenzioni e limiti esentasse a rischio

La Manovra 2025, approvata il 30 dicembre 2024, ha modificato le soglie di esenzione fiscale e contributiva per i fringe benefit. È importante prestare attenzione alla scadenza del 12 gennaio 2025, oltre la quale rischiano di perdere validità le esenzioni e i limiti stabiliti per le annualità 2025-2027.

La Manovra 2025 approvata con Legge 30 dicembre 2024 numero 207 ha innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva per i beni e servizi riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti nelle annualità 2025, 2026 e 2027. Per effetto della norma (articolo 1, commi 390-391) le aziende che riconoscono fringe benefit nel corso del triennio possono contare su una soglia maggiorata rispetto a quella ordinaria di 258,23 euro annui. Mentre per la generalità dei dipendenti sono esenti da contributi e tasse i beni e servizi riconosciuti fino al limite di 1.000,00 euro annui, per coloro che hanno figli fiscalmente a carico la Manovra 2025 aumenta l'asticella fino a 2.

