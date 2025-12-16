Frecciarossa deragliato a Livraga morirono i due macchinisti | la condanna più alta al responsabile di Rfi

Il 6 febbraio 2020, il deragliamento del Frecciarossa 9595 a Livraga causò la morte di due macchinisti. Il Tribunale di Lodi ha condannato il responsabile di RFI, stabilendo la pena più alta possibile. L'incidente, avvenuto a velocità elevata, ha sollevato questioni sulla sicurezza ferroviaria e sulle responsabilità.

La sentenza del Tribunale di Lodi sul disastro ferroviario del Frecciarossa 9595, che durante il deragliamento del 6 febbraio 2020 a Livraga viaggiava a 298 chilometri orari. Fanpage.it La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Frecciarossa deragliato a Livraga, morirono i due macchinisti: la condanna più alta al responsabile di Rfi - La sentenza del Tribunale di Lodi sul disastro ferroviario del Frecciarossa 9595, che durante il deragliamento del 6 febbraio 2020 a Livraga viaggiava ... fanpage.it

Disastro ferroviario nel Lodigiano: condannati l’ex direttore di produzione Rfi e 2 operai Alstom - L’incidente di Livraga, con il Freccariossa finito in un biniario morto, costò la vita 5 anni fa ai macchinisti Mario Dicuonzo e Giuseppe Cicciù. ilgiorno.it

Due vite spezzate e decine di feriti in pochi istanti, su un treno che non sarebbe mai dovuto uscire dai binari. Per il deragliamento del Frecciarossa 9595 del 2020, la Procura di Lodi ha chiesto condanne per un totale di 11 anni e 3 mesi. Nel procedimento son - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.