Frecciarossa deragliato a Livraga morirono i due macchinisti | la condanna più alta al responsabile di Rfi

Il 6 febbraio 2020, il deragliamento del Frecciarossa 9595 a Livraga causò la morte di due macchinisti. Il Tribunale di Lodi ha condannato il responsabile di RFI, stabilendo la pena più alta possibile. L'incidente, avvenuto a velocità elevata, ha sollevato questioni sulla sicurezza ferroviaria e sulle responsabilità.

La sentenza del Tribunale di Lodi sul disastro ferroviario del Frecciarossa 9595, che durante il deragliamento del 6 febbraio 2020 a Livraga viaggiava a 298 chilometri orari. Fanpage.it

