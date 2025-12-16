L'eventualità di un addio di Frattesi dall'Inter sta alimentando molte discussioni, con diverse pretendenti interessate al centrocampista. Oltre alla Juventus, anche altri club monitorano attentamente la situazione, mentre si valutano le possibili alternative come Khephren Thuram. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione del giocatore e le dinamiche di mercato in corso.

Inter News 24 Frattesi via dall’Inter? Avventura al capolinea! Non c’è soltanto la Juve alla finestra, e con Khephren Thuram. La situazione sul centrocampista. L’avventura di Davide Frattesi con la maglia dell’Inter sembra giunta ai titoli di coda. Quello che in estate doveva essere un rilancio sotto la gestione di Cristian Chivu, si è trasformato in un lento addio. La Gazzetta dello Sport analizza il fallimento del piano tattico studiato dall’allenatore romeno: dopo l’operazione all’ernia inguinale, il tecnico aveva “coccolato” l’ex Sassuolo, immaginandolo come trequartista di inserimento in un 3-4-1-2, una sorta di “variabile impazzita” alla Lookman alle spalle delle punte, supportato dalla fisicità di un mediano di rottura come Manu Koné. Internews24.com

