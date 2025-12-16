Frattesi Juventus | dall’idea per gennaio al possibile scambio con Thuram tutta la verità sul futuro del centrocampista dell’Inter

L'interesse della Juventus per Davide Frattesi si fa strada come possibile mossa di mercato in vista di gennaio. Tuttavia, secondo Sky Sport, le trattative per uno scambio con Thuram non si sono concretizzate, con la società bianconera che decide di blindare l'attuale rosa e chiudere le porte a cambi di mercato. Ecco la situazione aggiornata sul futuro del centrocampista dell’Inter.

Frattesi Juventus, Sky Sport fa chiarezza sulla suggestione di mercato: lo scambio non decolla, la società blinda Thuram e chiude la porta. Le vie del calciomercato sono spesso infinite e tortuose, capaci di generare accostamenti che infiammano la fantasia dei tifosi anche quando le basi della trattativa sembrano fragili. Negli ultimi giorni, una delle voci più rumorose ha riguardato un clamoroso asse tra Torino e Milano, con la suggestione Frattesi-Juventus che ha preso corpo ipotizzando uno scambio alla pari con l’Inter. L’idea circolata prevedeva il passaggio del centrocampista della Nazionale in bianconero in cambio di Khéphren Thuram, pedina fondamentale dello scacchiere di Spalletti. Juventusnews24.com

