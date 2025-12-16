La Juventus valuta nuovi acquisti per rinforzare la rosa tra gennaio e l’estate, con l’attenzione rivolta a diversi talenti della Serie A. Tra i nomi in campo c’è Frattesi, ma non sono da escludere altri giocatori che potrebbero contribuire al rilancio della squadra bianconera nel prossimo mercato.

© Juventusnews24.com - Frattesi e non solo: chi sono i giocatori della Serie A a cui Comolli sta pensando per rinforzare la Juve tra gennaio e l’estate

. Gli obiettivi del dirigente. Alla Continassa la dirigenza bianconera parte convinta nell’obiettivo Hojbjerg, ma è anche consapevole delle difficoltà che la trattativa con il Marsiglia comporta. Qualora il club francese non dovesse cambiare idea, l’amministratore delegato Damien Comolli è pronto a drizzare le antenne del mercato su possibili occasioni. Questa strategia si traduce nella ricerca di un giocatore scontento e a caccia di maggiore spazio e minuti. Juventusnews24.com

TRATTATIVA FRATTESI IN SINTESI - Alessandro Vanoni #shorts #calcio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Mercato Juventus, l’Inter apre alla cessione di Frattesi ma la richiesta è spiazzante - Per il centrocampista della nazionale, il club nerazzurro vuole, in cambio, un perno del centrocampo di Spalletti. msn.com