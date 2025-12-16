Frattesi e non solo | chi sono i giocatori della Serie A a cui Comolli sta pensando per rinforzare la Juve tra gennaio e l’estate

La Juventus valuta nuovi acquisti per rinforzare la rosa tra gennaio e l’estate, con l’attenzione rivolta a diversi talenti della Serie A. Tra i nomi in campo c’è Frattesi, ma non sono da escludere altri giocatori che potrebbero contribuire al rilancio della squadra bianconera nel prossimo mercato.

. Gli obiettivi del dirigente. Alla  Continassa  la dirigenza bianconera parte convinta nell’obiettivo  Hojbjerg, ma è anche  consapevole delle difficoltà che la trattativa con il Marsiglia comporta. Qualora il club francese non dovesse cambiare idea, l’amministratore delegato  Damien Comolli  è pronto a  drizzare le antenne  del mercato su possibili  occasioni. Questa strategia si traduce nella ricerca di un giocatore  scontento  e a caccia di maggiore  spazio e minuti. Juventusnews24.com

