Fratelli d’Italia capovolge i ruoli per passare da vittima

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Fratelli d’Italia a Macerata, evidenziando come il partito abbia invertito i ruoli, accusando gli antifascisti di censura. Un fenomeno che, secondo alcuni, rappresenta un classico esempio di capovolgimento delle responsabilità, trasformando le vittime in colpevoli e viceversa nel contesto del dibattito politico locale.

"Fratelli d’Italia Macerata ha detto che gli antifascisti censurano. Questo è il classico capovolgimento dei ruoli per passare da vittima". Esordisce così il professore Unimc di storia contemporanea Angelo Ventrone (nella foto), direttore del dipartimento di scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali: torna sul festival letterario "Letture Maceratesi - Rassegna esplicita" dopo l’intervento di FdI, che ha parlato di "censura ideologica". "Se davvero questa iniziativa era un confronto libero, aperto e democratico – continua il professore –, come dicono loro, che bisogno c’era di ispirarsi al fascismo e coinvolgere un’organizzazione come CasaPound che continua a parlare di purezza etnica, potenza nazionale e remigrazione per "far tornare a casa loro tutti i discendenti degli immigrati nati in Europa" con evidenti accenti razzisti? Se il fascismo è stata la cancellazione delle libertà, farlo tornare in auge è un atto contro le libertà. Ilrestodelcarlino.it

