© Ilfoglio.it - Fratelli di mancia: mezzo milione ai senatori di maggioranza

Arrivano i Fratelli di mancia. Mezzo milione di euro può bastare? Si deve approvare la manovra e i senatori di maggioranza hanno il tesoretto, la dote: 500 mila euro per due anni. Si tratta del Fondo parlamentare e in un messaggio arrivato ai senatori di FdI, Lega, Forza Italia ci sono le istruzioni per l’uso: 500 mila euro per ciascuno dei senatori per gli anni 2026 e 2027. C’è anche come utilizzarli. La parte corrente? “Contributi diretti a enti, associazioni (terzo settore)”. La parte in conto capitale? “Infrastrutture (manutenzioni straordinarie e opere)”. Precauzioni: “Preferibilmente destinati a non più di 23 soggetti”. Ilfoglio.it

LA FURBIZIA DEI BAMBINI ????

Fratelli di mancia: mezzo milione ai senatori di maggioranza - Istruzioni per l'uso dei 500 mila euro del Fondo parlamentare: contributi diretti a enti e associazioni, ma anche per manutenzioni straordinarie e opere. ilfoglio.it