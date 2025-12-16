Francia anestesista accusato di 12 omicidi | Avvelenava i pazienti per dimostrare le sue doti da medico

Frédéric Péchier, ex anestesista francese, è sotto accusa per aver avvelenato 12 pazienti, contaminando le flebo e provocando emergenze in sala operatoria. L'uomo avrebbe agito nel tentativo di dimostrare le proprie capacità come rianimatore, suscitando grande sconcerto e interrogativi sulla sicurezza nei contesti sanitari.

Frédéric Péchier, ex anestesista francese, è accusato di aver avvelenato 12 pazienti spesso contaminando le flebo per provocare emergenze in sala operatoria e dimostrare di essere un bravo rianimatore. Fanpage.it

Anestesista accusato di 12 omicidi a processo in Francia - rianimatore processato per 30 avvelenamenti di pazienti durante interventi chirurgici, ... ansa.it

Francia, al via processo contro l’anestesista accusato di aver avvelenato e ucciso 12 pazienti - rianimatore di 53 anni accusato di aver avvelenato deliberatamente 30 pazienti durante interventi chirurgici, causando 12 decessi. fanpage.it