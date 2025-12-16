Francesco Cicchella con il suo nuovo spettacolo chiude la grande stagione 2025 del Teatro Cilea

Il Teatro Cilea di Napoli chiude la sua straordinaria stagione 2025 con Francesco Cicchella e il suo nuovo spettacolo. Un anno ricco di successi, tra sold out, debutti e performance memorabili, che hanno confermato il ruolo di questo teatro come punto di riferimento per la scena artistica napoletana.

Prosegue a gonfie vele la straordinaria stagione 2025 del Teatro Cilea di Napoli. Dopo i successi che hanno segnato l’anno – dal sold out di Peppe Barra agli esordi promettenti della Cilea Academy, dall’esplosiva performance di Aurora Leone alle esilaranti serate con Ciro Ceruti e Peppe Iodice –. Napolitoday.it

