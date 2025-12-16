Francesca Michelon figlia segreta di Stefano D’Orazio attacca | 11 anni per la verità ora mi chiedono i danni

Francesca Michelon, figlia non riconosciuta di Stefano D’Orazio, ha combattuto per oltre undici anni per ottenere la verità sulla sua paternità. Dopo un lungo procedimento legale e il riconoscimento postumo, ora si trova a fronteggiare una richiesta di risarcimento che cambia le carte in tavola, suscitando nuove polemiche e riflessioni sulla vicenda.

Una battaglia legale durata undici anni, un riconoscimento di paternità arrivato quando il padre era ormai morto, e ora una richiesta di risarcimento che ribalta completamente la situazione. È la storia di Francesca Michelon, 41 anni, riconosciuta dal tribunale di Roma come figlia legittima di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso nel 2020. La vedova del musicista, Tiziana Giardoni, ha infatti avanzato una richiesta di 100 mila euro per danni esistenziali nei confronti di Francesca. Una decisione che ha lasciato la donna senza parole e in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato: “ Sono rimasta basita, trovo tutto questo incomprensibile. Cultweb.it

