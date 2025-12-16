L'articolo analizza la strategia di delegittimazione adottata nei confronti di Francesca Albanese, evidenziando un processo articolato in tre fasi volto a neutralizzare i suoi rapporti con la fonte. Una riflessione necessaria per comprendere meglio le dinamiche e i motivi dietro le polemiche che la coinvolgono.

Francesca Albanese, la delegittimazione come metodo: processo in tre fasi per neutralizzare i suoi rapporti alla fonte

Ma davvero sono solo polemiche quelle contro Francesca Albanese? Non proprio. Bisogna partire dall’inizio per provare a fare un po’ di chiarezza. Nel maggio 2022 Francesca Albanese assume l’incarico di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. È un mandato strutturalmente esposto allo scontro politico: unico incarico geografico a tempo indeterminato, destinato a durare fino alla fine dell’occupazione israeliana, con il compito esplicito di indagare le violazioni della potenza occupante. In questa cornice, la reazione ostile era più che prevedibile, praticamente scontata. Lanotiziagiornale.it

