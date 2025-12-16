Fragneto Monforte approvato il finanziamento ‘Area Camper’

Il Comune di Fragneto Monforte ha ottenuto l’approvazione per il finanziamento dell’area camper, grazie al decreto del Ministero del Turismo che ha confermato la graduatoria del bando nazionale “Fondo Aree di sosta e turismo di prossimità”. Questo intervento mira a migliorare i servizi turistici e potenziare l’accoglienza nella zona, favorendo lo sviluppo del turismo locale.

© Anteprima24.it - Fragneto Monforte, approvato il finanziamento ‘Area Camper’ Tempo di lettura: 2 minuti Il Ministero del Turismo con Decreto prot. n. 267955 del 28.11.2025 ha approvato la graduatoria relativa al Bando per il finanziamento del bando nazionale “ Fondo Aree di sosta e turismo di prossimità ”. E’ arrivata nei giorni scorsi notizia dell’aggiudicazione del relativo finanziamento per un importo pari ad € 204.000,00 per la realizzazione di un’area camper comunale in Località Battaglia che consentirà di riconvertire uno spazio oggi sottoutilizzato in un’infrastruttura moderna e funzionale, capace di intercettare nuovi flussi di turismo sostenibile prevedendo: un’area camper service costituita da colonnina multifunzione per lo scarico reflui a pavimento, per lo scarico dei serbatoi estraibili, il risciacquo dei serbatoi, il carico dell’acqua potabile;. Anteprima24.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fragneto Monforte, finanziato il progetto su area camper - 2025 ha approvato la graduatoria relativa al Bando per il finanziamento del bando nazionale “Fondo Aree di sosta e turismo di prossimità” ... ntr24.tv

