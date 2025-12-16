FOTO Tra Passeggiate Urbane e Cucine Solari | EURECA a Torrecuso

L'articolo presenta l'evento di restituzione finale del progetto Erasmus+ EURECA, organizzato da Gramigna a Torrecuso. Una giornata dedicata alla sostenibilità, che ha visto protagoniste passeggiate urbane e cucine solari, sottolineando l'importanza di pratiche ecologiche e innovative nel contesto urbano.

Gramigna, pochi giorni fa, ha organizzato l'evento di restituzione finale del progetto Erasmus + European Urban Ecology Academy (EURECA), una giornata all'insegna della sostenibilità. Ospite del comune di Torrecuso, Gramigna ha disegnato un programma per l'evento che restituisse i due intensi anni di lavoro, in cui l'associazione insieme ad altri partner, del Portogallo, Spagna e Repubblica Ceca, con il coordinamento della fondazione polacca SocLab, ha lavorato per migliorare la consapevolezza ambientale delle persone, approfondendo l'ecologia urbana, e promovendo competenze verdi.

