FOTO Pnrr abbattuta e ricostruita la Palestra dell’Industriale | oggi la consegna

In meno di un anno, la palestra dell’Istituto Industriale Bosco Lucarelli, situato al viale San Lorenzo, è stata completamente abbattuta e ricostruita grazie ai fondi del PNRR. L’intervento ha portato a un nuovo spazio più funzionale e moderno, pronto ad accogliere studenti e sportivi, segnando un importante passo avanti per l’istituto e il suo polo educativo.

© Anteprima24.it - FOTO/ Pnrr, abbattuta e ricostruita la Palestra dell’Industriale: oggi la consegna Tempo di lettura: 2 minuti In poco meno di un anno è stato abbattuta e ricostruita la Palestra dell’Istituto Industriale Bosco Lucarelli al viale San Lorenzo. Un’opera del Pnrr che ha permesso di rivitalizzare un’area che sarà molto utile per gli alunni del plesso: questa mattina il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni religiose e civili. Oltre alla struttura, la Ditta assegnataria dei lavori ha voluto fare omaggio alla Scuola di un defibrillatore, strumento la cui presenza è essenziale in una palestra. Presente il Ministro Provinciale dei frati minori della vicina Basilica della Madonna delle Grazie padre Antonio Tremigliozzi che ha benedetto la struttura, il Presidente della Provincia Nino Lombardi, il sindaco di Benevento Clemente Mastella la struttura tecnica della Provincia e la ditta di Airola che ha ricostruito la Palestra. Anteprima24.it Tragica rissa al Novi Sad: un 17enne muore accoltellato e due feriti. Inizia Gazzetta Tg, le noti… La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I ritardi del Pnrr presentano il conto: a rischio i progetti di ristrutturazione delle scuole - I ritardi del Pnrr rischiano di ricadere sugli studenti delle scuole demolite e che devono essere ricostruite: l'allarme dei sindaci. lanotiziagiornale.it

42 nuovi alloggi a Borgo San Giuseppe! Grazie ai fondi PNRR stiamo realizzando una nuova palazzina al posto dell’ex Onpi, ormai inutilizzabile: in questo modo diamo una nuova vita alla zona riducendo il consumo di suolo. Un intervento importante - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.