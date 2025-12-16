Forza multinazionale in Ucraina l’idea franco-britannica torna in primo piano

La proposta di istituire una forza multinazionale per supportare l'Ucraina torna a essere al centro del dibattito internazionale, con particolare attenzione a un'eventuale missione in caso di firma di un accordo di pace. A Berlino, si discute sulle implicazioni di questa iniziativa, che vede coinvolti partner franco-britannici in un contesto di ricerca di stabilità e sicurezza nella regione.

A Berlino è tornata al centro del dibattito la proposta di creare una forza multinazionale da inviare in Ucraina dopo un ipotetico accordo di pace. L’iniziativa, avanzata inizialmente da Francia e Regno Unito, era sembrata accantonata a causa delle profonde divisioni all’interno dell’Unione europea. Tra i Paesi più scettici, spiccano Italia e Polonia, che hanno manifestato riserve sul ruolo e sulle dimensioni del contingente. L’idea originale prevedeva la costituzione di una forza di almeno 30 mila soldati, destinata a proteggere infrastrutture strategiche come reti elettriche e idriche, raffinerie, porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Thesocialpost.it

