Forza Italia Tajani | nel partito non ci sono correnti

In un intervento, Antonio Tajani ha affermato che in Forza Italia non esistono correnti interne, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto all’interno del partito. Tajani ha inoltre parlato di un evento organizzato con Roberto Occhiuto, evidenziando la natura democratica e partecipativa delle forze politiche.

Roma, 16 dic. (askanews) – “Non credo ci siano correnti in Forza Italia, non ci sono mai state, domani” quello con Roberto Occhiuto “è un evento organizzato da un’agenzia alla quale partecipa il presidente della regione Calabria e fa bene, io sono sempre favorevole quando si parla, si discute e ci si confronta, i partiti sono un luogo di democrazia e di confronto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un evento presso “Esperienza Europa – David Sassoli” in occasione della consegna del Premio Sacharov. “Sono assolutamente favorevole al confronto democratico e poi sono gli iscritti che decidono qual è la linea giusta da seguire – ha sottolineato Tajani -. Ildenaro.it

